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Isparta'da SOLOTÜRK ağızları açık bıraktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2022
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Isparta’da SOLOTÜRK ağızları açık bıraktı

Türk Hava Kuvvetleri (TSK) akrobasi timi SOLOTÜRK, Isparta semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteriyi izleyenler SOLOTÜRK'e alkışlarla destek verdi.

3. Isparta Uluslararası Bisiklet Festivali kapsamında alanları dolduran vatandaşlar için SOLOTÜRK, 30 dakikalık gösteri uçuşu yaptı.

Isparta Gökkübbe fuar alanında toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün gösterisini heyecanla takip etti.

SOLOTÜRK'ü daha iyi izleyebilmek isteyenler bina, çatı katı ve yüksek yerleri tercih etti.

Gösteriyi izleyenler SOLOTÜRK'e alkışlarla destek verdi.

Isparta Valisi Aydın Baruş ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen gösteri uçucu sonrası SOLOTÜRK ekibine çiçek vererek, güzel gösteri için teşekkür etti.

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