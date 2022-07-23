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Son dakika: Çanakkale'de orman yangını!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2022 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022
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Son dakika: Çanakkale’de orman yangını!

Son dakika haberi! Çanakkale'nin Ezine ilçesi Derbentbaşı köyü yakınlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Ezine'deki erken müdahale sayesinde büyümesi önlenen yangında yaklaşık 2 hektar orman zarar gördü.

Yangına; 5 helikopter, 2 uçak 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 5 su ikmal aracı, 2 dozer, 4 itfaiye aracı ve 110 personelle müdahale edildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, yangın için soğutma çalışmaları yapıldı.

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