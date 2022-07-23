Efsane kaptan pilot hayatını kaybetti! Kenan Evren’e verdiği yanıtla hafızalara kazınmıştı

KENAN EVREN'E RAĞMEN BIYIKLARINI KESMEDİ

Meslek hayatı boyuncu birçok olaya tanık olan Şentürk, 12 Eylül darbesinin ardından Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in talimatına rağmen "Beni uçuştan alacaksanız alın, bıyıklarımı kesmem" diyerek bu karara karşı gelmesiyle biliniyor.

Şentürk verdiği bir röportajda bıyıklarını kesmemesini şöyle anlatmıştı:

"12 Eylül'de 'Bıyıklarını keseceksin' dediler. 'Beni uçuştan alacaksanız alın, bıyıklarımı kesmem' dedim. Güya Maocu olduğum için benden bıyıklarımı kesmemi istediler. Bir zaman sonra da ülkücü dediler. Halbuki benim sağcılık ve solculukla ne işim var? Önce solcu yaptılar, sonra milliyetçi... Ben de 1974'ten beri bıyıklarımı kesmedim, kesmeyi de düşünmüyorum."