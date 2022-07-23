Bartın’da sır ölüm! Önce ceketi sonra cesedi bulundu

Alkan'ın bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çok sayıda ekip ve gönüllünün katıldığı çalışmalarda Alkan'ın cesedi ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Alkan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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