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Bartın’da sır ölüm! Önce ceketi sonra cesedi bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.07.2022
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Bartın’da sır ölüm! Önce ceketi sonra cesedi bulundu

Bartın’da kayıp olan yaşlı adamın önce ceketi ardından da cansız bedeni bulundu. Çok sayıda ekip ve gönüllünün katıldığı çalışmalarda Salih Alkan'ın cesedi ormanlık alanda bulunurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde belediye işçileri tarafından bulunan montun içerisinden 78 yaşındaki Salih Alkan'a ait kimlik ve bir miktar para çıktı.

Yaşlı adama ulaşamayan belediye ekipleri durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Yapılan araştırmalarda Alkan'ın İstanbul'dan Kurucaşile ilçesine geldiği ve kayıp olduğu anlaşıldı.

Alkan'ın bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çok sayıda ekip ve gönüllünün katıldığı çalışmalarda Alkan'ın cesedi ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Alkan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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