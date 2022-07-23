Bursa’da hırsız şoku! Evine girdiği kadının boğazını sıkarak bayılttı
Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi, hırsızlık için evine girdiği yalnız yaşayan Müzeyyen Aslan'ı boğazını sıkarak bayılttı. Hırsız, 2 bin 200 TL ile cep telefonu ve kredi kartlarını alıp kayıplara karıştı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olay, dün gece Mesudiye Mahallesi Şehit Er Şenol Çakır Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, yalnız yaşayan Müzeyyen Aslan'ın dairesine açık olan mutfak penceresinden girdi. Bu sırada mutfaktaki kanepede uyuyan Aslan, sese uyanınca şüpheliyle göz göze geldi. Aslan'ı boğazını sıkarak bayıltan şüpheli, Aslan'ın cüzdanındaki emekli maaşından kalan 2 bin 200 TL ile cep telefonu ve kredi kartlarını alıp kaçtı. Sabah saat 08.00 sıralarında kendine gelen Müzeyyen Aslan, üst kattaki komşusuna gidip yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müzeyyen Aslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis merkezine giderek şikayetçi olan Müzeyyen Aslan, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Gece saat 1'de yattım. Mutfakta uyuyakalmışım. Mutfağın camı açık kalmış. Bir ara bir ses geldi kulağıma. Kalkıp oturdum. Hırsızla göz göze geldim. Sakallı, beyaz şapkalı, maskeli biriydi. Üzerime gelip boğazıma yapıştı. Kanepe üzerine düşmüşüm. Kendime geldiğimde sabah olmuştu. Emekli maaşımdan kalan 2 bin 200 TL ile telefonumu çalmış."
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