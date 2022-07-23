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Denizli'de feci kaza! Yolu karıştıran otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2022
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Denizli’de feci kaza! Yolu karıştıran otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yolu karıştırınca dere yatağına uçan otomobildeki iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası otomobilde ağır maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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