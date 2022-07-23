İstanbul’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Adem Ateş isimli bir esnaf, "Cadde tek yön olduğu için motorlar çok hızlı. Sokaklardan araçlar çıkıyor, kaldırımda insanlar yürüyor. Motorların yavaş gitmesi gerekiyor. Başka çare yok. Bence aşırı hızdan dolayı kaza meydana geldi" dedi. Cadde üzerinde sürekli kaza olduğunu söyleyen Emin Öztürk isimli bir vatandaş ise "Bu yol çift yönlüydü. Tek yöne çevirdiler. Tek yöne çevirince araçlar süratli gidiyor. Yolun çok bağlantıları var. Çift yön daha iyiydi, insanlar temkinliydi. Tek yön olunca insanlar sürat yapıyor. Kazalar meydana geliyor. Yolun eski haline dönmesini istiyoruz" diye konuştu.