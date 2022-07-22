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Van'da göçmen operasyonu! 8 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
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Van’da göçmen operasyonu! 8 kişi yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir apartmanda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı, 2'si kadın 3 İranlı şüpheli gözaltına alındı.

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