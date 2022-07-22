Malatya’da vahşet! Platonik aşkının babasını öldürdü | Genç kıza ve annesine kurşun yağdırdı
Malatya'da bir kişi platonik aşk beslediği genç kızın babasını öldürdü. Ardından da genç kıza ve annesine kurşun yağdırdı. Zanlı saklandığı konteynerde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya'da yaşanan olay, dün akşam saatlerinde Arguvan ilçesine bağlı Çevreli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki E.E., bir süredir Arguvan ilçesi Çevreli Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki genç kız B.K.'ya platonik aşk besledi. E.E. belirli aralıklarla genç kızı eğitim gördüğü okul ve ikametin çevresinde rahatsız ederken, genç kızın ailesi durumu kolluk kuvvetlerine bildirerek şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine birkaç kez gözaltına alınan E.E., daha sonra serbest bırakıldı.
BABAYI ÖLDÜRDÜ, ANNE-KIZIN BULUNDUĞU ARACA KURŞUN YAĞDIRDI
İstanbul'da yaşadığı öğrenilen E.E., dün akşam saatlerinde ise döndüğü Malatya'da Arguvan ilçesine giderek dehşet saçtı. Genç kızın ikametine giden E.E., yanında getirdiği tüfekle B.K.'nın babası 63 yaşındaki Ziya Koç'u göğsünden vurdu. Ziya Koç olay yerinde hayatını kaybederken, E.E. olay yerinden bindikleri özel araçla kaçmaya çalışan genç kız ve 48 yaşındaki annesi S.K.'nın bulunduğu araca da kurşun yağdırdı. İsabet alan araçtaki anne-kız şans eseri yaralanmazken E.E. kaçarak bölgeden uzaklaştı.
SAKLANDIĞI KONTEYNERDE YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, E.E.'nin Güveçli Mahallesi'nde konteyner içerisinde saklandığı bilgisini alan ekipler bölgeye operasyon yaptı. Yapılan operasyonda E.E. olayda kullandığı suç aletiyle birlikte konteyner içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
ÖLDÜRÜLEN ZİYA KOÇ'UN CENAZESİ DEFNEDİLDİ
E.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edilirken, Ziya Koç'un cenaze ise adli tıptaki işlemlerinin ardından Arguvan ilçesine bağlı Çevreli Mahallesi'nde gözyaşları arasında defnedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması tıkla öğren!
- EYT sorunu çözülüyor! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? EYT yasası ile emeklilik nasıl olacak?
- Bekçilik sınav soruları ve cevapları burada! 2022 1. dönem bekçilik yazılı sınavı A ve B kitapçığı soruları ve cevap anahtarı
- İl dışı atama başvuruları başladı mı? MEB 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atamaları ne zaman? Başvuru şartları...
- Aile Destek Programı başvuru sonucu sorgulama: 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? Son durum...
- Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- 2022 PMYO taban puanı kaç? 2.500 polis alımı PMYO başvuru şartları neler? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman?
- meb.gov.tr: LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama ekranı!
- Altın fiyatlarında çalkantı yaşanıyor! 2 yılın en düşük seviyesini gördü! Gram, çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?
- KPSS giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM 2022 Lisans KPSS sınav yerlerine nasıl bakılır, nereden öğrenilir?
- Döviz kurları son durum: 21 Temmuz TCMB faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER