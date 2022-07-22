22 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sakarya’da acı olay! Soluk borusuna mama kaçan 6 aylık bebek yaşamını yitirdi

Sakarya’da acı olay! Soluk borusuna mama kaçan 6 aylık bebek yaşamını yitirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2022
ABONE OL
Sakarya’da acı olay! Soluk borusuna mama kaçan 6 aylık bebek yaşamını yitirdi

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yediği mama soluk borusuna kaçan 6 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kahreden olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA