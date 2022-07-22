Trakya’da tırtıl istilasında yeni gelişme! Mücadelede sona doğru

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, arı popülasyonunun da çok önemli olduğunu ifade etti. Aksoy, ayçiçekleri kadar arıların da korunması gerektiğini kaydetti.

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