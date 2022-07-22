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Trakya’da tırtıl istilasında yeni gelişme! Mücadelede sona doğru

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
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Trakya’da tırtıl istilasında yeni gelişme! Mücadelede sona doğru

Trakya’da ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılına karşı mücadelenin büyük kısmı tamamlandı. Geri kalanlar, arılar zarar görmesin diye akşamları ilaçlanıyor. Ekipler, Kırklareli'nde yoğun olarak il merkezine bağlı Kavaklı ve İnece beldelerinde çiftçilerin talepleri üzerine gün batımına doğru ilaçlama yapıyor.

Tırtıl popülasyonu, yoğun olarak Edirne'nin Keşan, Uzunköprü, İpsala, Meriç ve Enez, Kırklareli'nin merkez ilçe, Lüleburgaz, Babaeski, Tekirdağ'ın ise Süleymanpaşa, Muratlı, Malkara, Hayrabolu ilçelerinde görüldü. Çayır tırtılı görülen ekili tarlaların tamamına yakını, kara ekipmanları ve dron hava sistemleriyle büyük oranda ilaçlandı.

Sabah'ın haberine göre, bölgede yaklaşık 4 milyon dekarlık ekim alanından 260 bin dekar alanda görülen tırtılla mücadele kapsamında ayçiçeği tarlalarının tamamına yakınına ilaç sıkıldı. Kalan kısımlarda çalışmalar ise rüzgar nedeniyle insansız hava araçlarının kalkamaması nedeniyle tamamlanamadı. Bu alanlarda ilaçlamalar akşam ve gece saatlerinde sürdürülüyor.

Havadan ilaçlama ekipleri, arıların polen toplamaya son verdiği ve kovanlara çekildiği akşam saatlerinde ilaçlama çalışmalarını yürütüyor. Ekipler, Kırklareli'nde yoğun olarak il merkezine bağlı Kavaklı ve İnece beldelerinde çiftçilerin talepleri üzerine gün batımına doğru ilaçlama yapıyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, arı popülasyonunun da çok önemli olduğunu ifade etti. Aksoy, ayçiçekleri kadar arıların da korunması gerektiğini kaydetti.

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