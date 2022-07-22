Trakya’da tırtıl istilasında yeni gelişme! Mücadelede sona doğru
Trakya’da ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılına karşı mücadelenin büyük kısmı tamamlandı. Geri kalanlar, arılar zarar görmesin diye akşamları ilaçlanıyor. Ekipler, Kırklareli'nde yoğun olarak il merkezine bağlı Kavaklı ve İnece beldelerinde çiftçilerin talepleri üzerine gün batımına doğru ilaçlama yapıyor.
Tırtıl popülasyonu, yoğun olarak Edirne'nin Keşan, Uzunköprü, İpsala, Meriç ve Enez, Kırklareli'nin merkez ilçe, Lüleburgaz, Babaeski, Tekirdağ'ın ise Süleymanpaşa, Muratlı, Malkara, Hayrabolu ilçelerinde görüldü. Çayır tırtılı görülen ekili tarlaların tamamına yakını, kara ekipmanları ve dron hava sistemleriyle büyük oranda ilaçlandı.
Sabah'ın haberine göre, bölgede yaklaşık 4 milyon dekarlık ekim alanından 260 bin dekar alanda görülen tırtılla mücadele kapsamında ayçiçeği tarlalarının tamamına yakınına ilaç sıkıldı. Kalan kısımlarda çalışmalar ise rüzgar nedeniyle insansız hava araçlarının kalkamaması nedeniyle tamamlanamadı. Bu alanlarda ilaçlamalar akşam ve gece saatlerinde sürdürülüyor.
Havadan ilaçlama ekipleri, arıların polen toplamaya son verdiği ve kovanlara çekildiği akşam saatlerinde ilaçlama çalışmalarını yürütüyor. Ekipler, Kırklareli'nde yoğun olarak il merkezine bağlı Kavaklı ve İnece beldelerinde çiftçilerin talepleri üzerine gün batımına doğru ilaçlama yapıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 PMYO taban puanı kaç? 2.500 polis alımı PMYO başvuru şartları neler? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman?
- meb.gov.tr: LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama ekranı!
- Altın fiyatlarında çalkantı yaşanıyor! 2 yılın en düşük seviyesini gördü! Gram, çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?
- KPSS giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM 2022 Lisans KPSS sınav yerlerine nasıl bakılır, nereden öğrenilir?
- Döviz kurları son durum: 21 Temmuz TCMB faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER
- Ağustos celbi ne zaman açıklanacak? 2022 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB tarihi duyurdu
- FIFA 23 Steam ön sipariş fiyatı ne kadar? FIFA 23 ne zaman çıkacak? FIFA 23 Türkiye fiyatı kaç TL? Sistem gereksinimleri...
- Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? 21 Temmuz motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Çiftçi desteklemeleri ne zaman yatacak? 2022 çiftçi buğday ve arpa prim desteği ne zaman ödenecek? SON DAKİKA HABERLER
- YKS tercih yapacaklar dikkat! 2022 üniversite kontenjanlarında artış! Bilgisayar mühendisliği, tıp, hukuk, eczacılık...
- İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı başvuru ne zaman? 2022 kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Sınav tarihi...