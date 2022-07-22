Karaman’da feci kaza! Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YAŞAM AA
Karaman'da yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 25 metre ileriye savrulan çocuk tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Karaman'da 32 yaşındaki Harun A. yönetimindeki 70 FZ 595 plakalı otomobil, Kırbağ Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki Yavuz Selim Kalaycı'ya çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 25 metre ileriye savrulan Kalaycı, ağır yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kalaycı, tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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