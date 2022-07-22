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Pinokyo vurgununda flaş gelişme! 30 kişiyi 1.5 milyon lira dolandırmışlardı

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
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Pinokyo vurgununda flaş gelişme! 30 kişiyi 1.5 milyon lira dolandırmışlardı

Bodrum’da kendilerini emlakçı olarak tanıtan 4 kişi, 30 vatandaşı yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırdı. Görüntülü konuşmalar yaparak PINOKYO adlı siteden ev kiralama vaadiyle insanları kandıran dolandırıcılar, paraları alıp sırra kadem basmıştı. İşte Pinokyo vurgununda yeni gelişme...

Bodrum'da filmlere konu olacak cinsten bir olay yaşandı! Kendisini emlakçı olarak tanıtan S.G.İ. ve ekibi, Ortakent'te yer alan Pinokyo adlı siteden ev kiralama vaadi ile vatandaşları dolandırdı.

İnternet üzerinden ilan koyan ekip, tatil için talepte bulunan kişilerle önce telefonda konuştu.

Ardından görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdi. Vatandaşları inandırmayı başaran dolandırıcılar, 30 kişinin yaklaşık 1.5 milyon lirasını alıp ortadan kayboldu. Mağdurlar, şikayette bulundu. Dolandırıcılar, Bodrum'da tatil yapmak isteyen vatandaşları Pinokyo adlı sitedeki evlerin görüntülerini göstererek kandırdı.

Bodrum Ortakent'teki Pinokyo Sitesi'ndeki evleri, 30'u aşkın kişiye bir yıllığına kiralayıp dolandıran çete haberi gündeme bomba gibi düştü. Yapılan araştırma sonrası mağdur sayısı daha da arttı.

Dolandırılanlar arasında memurlar, akademisyenler, öğrenciler, işletmeciler, hatta emlakçılar ve avukatlar da var. Pinokyo Sitesi vurgununda 4 şüpheli gözaltına alındı. Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 milyonluk vurgun yapan şüphelileri yakaladı.

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