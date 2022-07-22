İstanbul’da kaçak muayenehaneye baskın! Ekipler çok sayıda kaçak ilaç ele geçirdi

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda ruhsatsız olarak işletilen ağız ve diş sağlığı muayenesi ile güzellik merkezine, dün saat 14.00 sularında, polis ve zabıta ekipleri tarafından baskın düzenlendi.