Osmaniye’de feci kaza! İkinci kez kaza yaptığı yerde öldü

Osmaniye'nin Sumbaşı ilçesinde yaşanan kaza, saat 18.00 sularında ilçeye bağlı Yeşilyayla köyü Kayseri Yaylası mevkisinde meydana geldi. Ercan Şimçekçi yönetimindeki 01 RB 853 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçuruma devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Şimşekçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Şimşekçi'nin cesedi, kaza yerindeki çalışmanın ardından hastane morguna kaldırıldı. AYNI YERDE DAHA ÖNCE DE KAZA YAPMIŞ Öte yandan, Şimşekçi'nin bir süre önce de aynı bölgede kaza yaptığı ve yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN