22 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye’de feci kaza! İkinci kez kaza yaptığı yerde öldü

Osmaniye’de feci kaza! İkinci kez kaza yaptığı yerde öldü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.07.2022
ABONE OL
Osmaniye’de feci kaza! İkinci kez kaza yaptığı yerde öldü

Osmaniye’de kontrolden çıkıp, uçuruma devrildi. Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Ercan Şimşekçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Şimşekçi'nin daha önce de aynı bölgede kaza yaptığı ve yaralandığı öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA