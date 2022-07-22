Malatya’da şaşkına çeviren olay! Aracını kayısı ile takas ediyor
Malatya’da bir esnaf, arkadaş ve yakınlarının kayısı talebine yetişemeyince kayısı alabilmek için otomobilini kayısı ile takas etmeye karar verdi. Aracına astığı ilanın büyük ilgi gördüğünü söyleyen esnaf Atilla Durdu, 2 ton kayısı ile aracı takas edebileceğini belirtti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde esnaflık yapan Atilla Durdu, birçok defa aracını satmak için ilan verdi. Durdu, verdiği ilanlarla aracını satamadı.
Bu sırada yakınları tarafından gelen yoğun hediyelik kayısı talebine yetişmekte zorlanan Durdu, aracını kuru kayısı ile takas etmek için kolları sıvadı.
Aracına "İki ton kuru kayısı ve çekirdeğini verene bu araç verilecektir" ilanı asan esnaf Durdu, ilanın büyük ilgili gördüğünü belirterek gelen teklifleri değerlendireceğini belirtti.
"ÇOK FAZLA GERİ DÖNÜŞ OLDU"
Satamadığı aracını özellikle kayısı ile takas etmek istediğini aktaran esnaf Atilla Durdu, "Arabamı satmak istiyordum. Birçok kez ilan vermeme rağmen satamadım. Bu sırada arkadaşlarım ve akrabalarım arayarak hediyelik kayısı talebinde bulundu. Talepler yoğun olunca aklıma böyle bir fikir geldi. Aracımın üzerine 'İki ton kuru kayısı ve çekirdeğini verene bu araç verilecektir' ilanı astım ve sosyal medyada paylaştım."
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