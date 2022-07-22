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İzmir'de orman yangını! Ekipler müdahaleye başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
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İzmir’de orman yangını! Ekipler müdahaleye başladı

Son dakika haberi... İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine 6 helikopter, 2 uçak, 13 arazöz alevlere müdahaleye başlandı.

Beyler Mahallesi civarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine 6 helikopter, 2 uçak, 13 arazöz alevlere müdahaleye başlandı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir’de orman yangını İZMİR'DE ORMAN YANGINI

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