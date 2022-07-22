Eskişehir’de güpegündüz hırsızlık! Motosikletli kablo hırsızları mahallede huzur bırakmadı

"İNSANLAR MAĞDUR OLUYOR"

Yaşanan hırsızlık olayları hakkında konuşan Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, "Testereyi koyunlarına alıp direğe tırmanıyorlar. Direkten kesiyorlar, aşağıdan çekiyorlar, motora bağlıyorlar ve Allah'a ısmarladık. Bunun masrafı vatandaşın cebinden çıkıyor. Mahalleli tedirgin vaziyette. Hırsızın rengi, ırkı yok, herkes yapabiliyor. Mahallem adına ben rahatsızım. Herhalde ben çok zamansız muhtar oldum. Mahallede girilmedik elektrik, telekom ve internet kablosu kalmadı. Dün yine evin biri güpegündüz soyuldu. Yani burnumun dibinde bunu yapıyorlarsa bir yerde bir boşluk var demektir. Vatandaşım sıkıntılı. Yaşlı sayısı fazla olan bir mahallede yaşıyorum. İnsanlar mağdur oluyor. Kalıcı bir çözüm istiyorum" dedi.