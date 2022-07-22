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Ankara’da firari cinayet zanlısı tutuklandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
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Ankara’da firari cinayet zanlısı tutuklandı

Ankara'nın Bala ilçesinde bir şahsın silah ile öldürülmesi olayının firari sanığı jandarma ekiplerince yakalandı. Sanık çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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