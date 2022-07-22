Ankara’da firari cinayet zanlısı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Bala İlçesinde 11 Temmuz 2022 tarihinde İ.K.K. ile A.Y. adlı kişiler arasında yol verme sebebiyle çıkan tartışma büyüdü. İ.K.K. evine girmeye çalışan A.Y.'yi silah ile vurarak ağır yaraladı. A.Y. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinden firar eden İ.K.K. Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan detaylı araştırma ve inceleme neticesinde 21 Temmuz 2022 tarihinde Etimesgut İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN