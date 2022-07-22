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Bilecik’te araç alev topuna döndü! Seyir halinde yanan otomobil hurdaya döndü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.07.2022
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Bilecik’te araç alev topuna döndü! Seyir halinde yanan otomobil hurdaya döndü

Bilecik'te seyir halinde motor kısmından alev alan otomobil kül oldu.  Motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü hemen emniyet şeridine otomobilini çekerek ilk müdahaleyi yapsa da dumanlar bir anda alev topuna dönüştü. Araç kullanılmaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinden Eskişehir istikametine seyir halindeki A.D. idaresindeki 38 YE 753 plakalı otomobil/ Oluklu Köy mevkiine geldiği esnada motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Aracı hemen emniyet şeride çeken sürücü ilk müdahaleyi yapsa da dumanlar bir anda alevlere dönüştü.

Kısa sürede aracı saran alevler, Söğüt Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Araç kullanılmaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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