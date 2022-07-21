Direksiyon hakimiyetini kaybedince Melen Çayı’na düştü! Ekipler sürücüyü bulmak için seferber oldu

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, suyun içinde otomobile de sürücüye de rastlayamadı. Ekipler, otomobil ve sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.



Kazanın nasıl olduğunu anlatan bir vatandaş, "Adam geri geri geldi, dönecekti dönemedi. Galiba aracını geri viteste unuttu. Geri geri gelirken düştü, içinde yaşlı amca vardı" dedi.

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