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Van Gölü'ne giren 2 çocuktan acı haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2022
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Van Gölü’ne giren 2 çocuktan acı haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı

Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 1 çocuğu arama çalışmaları ise devam ediyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinin Van Kalesi yakınındaki sahilde serinlemek için Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, 3'ü de sudan kayboldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, emniyet, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ilk etapta yapılan aramada 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, birini arama çalışmaları ise devam ediyor.

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