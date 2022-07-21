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Çanakkale’de korku dolu anlar! Balık avlamak içine denize açıldı, botu bulundu kendisi kayıp

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.07.2022
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Çanakkale’de korku dolu anlar! Balık avlamak içine denize açıldı, botu bulundu kendisi kayıp

Çanakkale'de balık avlamak için lastik botu ile denize açılan 43 yaşındaki Osman Boran'dan haber alınmayınca, arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, Boran'ın botunu Kadırga Koyu'nda bulurken, kendisini arama çalışmaları devam ediyor.

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