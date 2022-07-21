İzmir’de dehşete düşüren olay! 18 yaşındaki kızın gizemli ölümü | Yakınları evi bastı

"KEŞKE ÖLEN O DEĞİL DE BEN OLSAYDIM"

Olaydan sonra Ayşenur T.'nin hayatını kaybettiği evin sahibi Erhan Ö. İfadesinin alınmasının ardından serbest kaldı. Erhan Ö. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendini savundu. Erhan Ö. paylaşımında, "Benim evimde yaşanan vahim olay ile ilgili öncelikle çok üzgün olduğumu söylemek isterim. Bundan sonra ne olursa olsun o gencecik kız olan Ayşenur kardeşimi geri getirmeyecek. Bir ömür unutamayacağım kötü ve acı dolu bir an olacak. Bütün içtenliğimle keşke ölen o değil ben olsaydım diyorum. Ancak olayın başından sonuna benimle alakasının olmadığı, zerre bir dahilimin olmadığı emniyet ve savcılık incelemelerinde de ortaya çıktığı açık ve ortadadır ki ben serbestim şuan. Amma velakin olay esnasında konuyu bilmeden deformasyona uğrattılar. Sırf benimle ya da ailemle olan kişisel husumetleri üzerinden tüm mahalleyi galeyana getirip yanlış bilgi dağıtan 3-5 kişi olduğunu tespit ettim. Şu an sırf ailem zarar görmesin diye bir süre mahalleye gelmeyeceğim. Ama geldiğimde bana ve aileme hakaret eden olayın aslını bilmeden onuruma kadar saldıran o 3-5 kişi ile birebir görüşeceğiz" dedi.

"AYAKTA DURAMAYACAK HALDEYDİ"

Erhan Ö. paylaşımına şu şekilde devam etti, "Pazar sabahı benim evime ayakta duramayacak ve uyuşturucu içmiş bir şekilde Ayşenur kardeşimi getirip bırakan Arda Ç. ve amcasının oğludur. Ben onlara 'o kıza sakın bir şey içirmeyin, sahip çıkın' defalarca uyarılarda bulundum. Tüm bu uyarılarıma rağmen o halde getirdiler. Gidecek bir yerleri olmadığı için üçünü evime aldım. Ama bir süre sonra bu iki şahıs gittiler. Ayşenur da ben de uyuyakaldık haliyle. Akşamüzeri kalktığımda o elim manzarayla karşılaşıp durumu 112 ye bildirdim."

"Her şeyden önce Allah bilir ki, benim Ayşenur kardeşimle ne duygusal nede başka türlü hiçbir münasebetim olmamıştır. Olamaz. Ama bana o şekilde iftira atanların hepsinin o hayat dolu kızla çıkar ilişkileri olduğunu da çok iyi biliyorum. Bildiklerimi ben de anlattım, anlatmaya da devam edeceğim. Hepsinin hesabı bir şeklide sizden sorulacak. Allah kerim Allah büyük."