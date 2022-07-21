İstanbul’da İETT dehşeti! Küçük çocuk metrelerce sürüklendi

Mahalle sakini Tahsin Altındağ, "Otobüs yukarı yönden gelirken küçük çocuk karşıdan karşıya geçmek için yola atladı. Otobüsü fark edemedi sanırım. Otobüs küçük çocuğa çarptı. Çocuk yaklaşık 5 metre sürüklendi. Ambulansa haber verdik. 4 tane ambulans geldi. Otobüsün içinde yolcular hafif şekilde yaralanmış tedbir amaçlı hastaneye götürdüler. 3 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Çocuğa bir şey olmadı. Allaha şükür canlarına bir şey olmadı" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN