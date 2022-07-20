Yalova’da bir şahıs bankamatikleri 3. defa çekiçle parçaladı

Edinilen bilgiye göre, N.Ş., Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu minibüs durağı etrafında bulunan ATM'lere çekiçle saldırdı. Teker teker ATM'lerin ekranlarını kıran şahsa bölgedeki bir polis müdahale etti. Polise direnen zanlı gözaltına alındı. Şahsın ATM'lere saldırısı görüntülendi.