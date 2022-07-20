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Yalova’da bir şahıs bankamatikleri 3. defa çekiçle parçaladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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Yalova’da bir şahıs bankamatikleri 3. defa çekiçle parçaladı

Yalova’nın Altınova ilçesinde bir şahıs 3. defa bankamatik cihazlarını çekiçle vurarak kullanılmaz hale getirdi. Saldırganın 8 ATM cihazını vatandaşların gözlerinin önünde parçalaması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan saldırganın aynı işlemi son 20 günde üçüncü defa gerçekleştirdiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, N.Ş., Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu minibüs durağı etrafında bulunan ATM'lere çekiçle saldırdı. Teker teker ATM'lerin ekranlarını kıran şahsa bölgedeki bir polis müdahale etti. Polise direnen zanlı gözaltına alındı. Şahsın ATM'lere saldırısı görüntülendi.

3'ÜNCÜ SALDIRDI

Şüpheli N.Ş.'nin daha önce 2 kez daha ATM'lere çekiçle saldırarak zarar verdiği öğrenildi.

İkinci saldırısı 1 Temmuz tarihinde gerçekleşen N.Ş., yine aynı bölgedeki 8 ATM'yi kullanılmaz hale getirmişti.

Cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilen şüpheli 2'nci saldırı sonrasında ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakılmıştı.

Rehabilitasyon merkezden çıkan N.Ş.'nin hedefinde yine ATM'ler vardı. Şahıs ATM'lere 3'üncü saldırısını gerçekleştirmiş oldu.

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