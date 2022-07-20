İzmir’deki katliamdan şok detaylar! Köpek cinayetinin nedeni bambaşka çıktı

"Yıllar öncesinde başlayan ve olay tarihine kadar devam eden arsa ihtilafı nedeniyle aralarında husumet bulunan taraflardan Ali İhsan K'nin ağabeyi olan Mehmet K'nin temin ettiği silah, şarjör ve mermileri kullanarak olay tarihinde maktuller Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Köşek Güçlü'yü soğukkanlılıkla ve her birine 5-6 kez ateş edip tekrar şarjöre mermi doldurduktan sonra her birini olay mahallinde kasten öldürdüğü, hatta tanık beyanlarına göre olay mahallinde ölmüş olan maktullerin tekrar yanlarına gelerek yeniden bedenlerine ateş ettiği, olay mahallinde bulunan maktul Yahya ve Meryem'in diğer kızları müşteki Filiz Topaloğlu'na ise silah doğrultarak 'Seni de vuracağım, sana da sıkacağım' diyerek silahlı tehditte bulunduğu kanaatine varılmıştır."