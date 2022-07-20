20 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hakkari’de 4 kişinin öldürüldüğü köye giriş-çıkışlar yasaklandı

Hakkari’de 4 kişinin öldürüldüğü köye giriş-çıkışlar yasaklandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
ABONE OL
Hakkari’de 4 kişinin öldürüldüğü köye giriş-çıkışlar yasaklandı

Hakkari'de 2 aile arasında çıkan kavga sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti. Köy giriş çıkışlara kapatılırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Sabah sularında Hakkari merkeze bağlı Bağışlı köyü Sarıtaş Bilgili Yaylası'nda Pinyanişi aşiretine bağlı Y. ailesi ve Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Ertuşi aşiretine bağlı M. aileleri arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirmişti.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kavganın ardından bölgeye çok sayıda asker ve güvenlik korucusu sevk edildi.

KÖYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Köye geçici süreliğine giriş-çıkışlar yasaklanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada hayatını kaybeden Mehmet, Hüseyin, Mustafa ve Cangir M.'nin cenazelerinin Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılması bekleniyor.

O köye giriş çıkış yasaklandı O KÖYE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA