Şanlıurfa’da dehşet! Cami avlusunda bıçaklanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
YAŞAM DHA
Şanlıurfa'da cami avlusunda bıçaklanan Suriye uyruklu 17 yaşındaki genç, hastanede yaşamını kaybetti. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Nasir Hitto, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hitto, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli kaçtı.
İhbarla bölgeye gelen ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hitto, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili caminin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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