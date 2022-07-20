Şanlıurfa’da dehşet! Cami avlusunda bıçaklanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Şanlıurf'da yaşanan olay, Suruç ilçesi Dikili Mahallesi'ndeki Yeşilova Camisi'nin avlusunda meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Nasir Hitto, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.