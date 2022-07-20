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Şanlıurfa’da dehşet! Cami avlusunda bıçaklanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.07.2022
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Şanlıurfa’da dehşet! Cami avlusunda bıçaklanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da cami avlusunda bıçaklanan Suriye uyruklu 17 yaşındaki genç, hastanede yaşamını kaybetti. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Nasir Hitto, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurf'da yaşanan olay, Suruç ilçesi Dikili Mahallesi'ndeki Yeşilova Camisi'nin avlusunda meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Nasir Hitto, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.

Hitto, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

İhbarla bölgeye gelen ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hitto, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili caminin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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