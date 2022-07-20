Bir ucu Çengelköy’de diğer ucu Kuzguncuk’ta! Üsküdar’daki gizli tünelle ilgili şoke eden iddia: Küpler dolusu altın çalındı

Mağaranın içerisinde odacıkların birinde kazılar yapılmış. Küpün yarısı alınmış yarısı kazı alanında duruyor. Tuzaklar yanlış açıldığında toprak üzerinize dökülüyor ve suda boğulabiliyorsunuz. Defineciler, tuzakları çok profesyonelce açmışlar, çekiç izi dahi yok. Gizli tünel ve mağara, 7-8 yüz yıllık gibi görünüyor" diye konuştu.

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