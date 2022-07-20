Avukat Nur Peker’e silahlı saldırı! Şoke eden iddia: Çetede hakim de var

"ÇETEDE HAKİM DE VAR"

Duruşmada tanık olarak dinlenen G.G. ise Canip Kandemir ve Barış Havuz ile savcı Davut Yılmaz'ın içinde bulunduğu suç örgütünün, daha önce kendisini de vurduğunu söyledi. Tanık G.G., firari olarak aranan sanık Barış Havuz'un kredi kartı kopyalayan çetenin elebaşı olduğunu, uyuşturucu kullandığı için açığa alınan hakim V.K.P.'nin de bu çete ile ilişkisi olduğunu anlattı.

İfadeler ve savunmaların ardından tutuklu sanık Canip Kandemir'in tahliye talebi reddedildi. Mahkeme, açığa alınan savcı Davut Yılmaz'la ilgili soruşturmanın akıbetini savcılıktan sorma kararı aldı. Duruşma bir ay sonraya ertelendi.