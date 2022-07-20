Marmara’da haziran yağışları geçen yıla göre yüzde 25 azaldı

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, Türkiye genelinde haziranda yağışların normaline ve geçen yılın aynı dönemine göre arttığını söyledi.

Marmara Bölgesi'nde ise geçen ay yağışların normaline göre arttığını, 2021'in aynı dönemine göre ise azaldığını belirten Özdemir, "Geçen yılın aynı dönemine göre yağışların azalması iklim krizinin olumsuz etkilerini bariz olarak göstermektedir. Yağışların bir önceki yıla göre yüzde 25 azalması tesadüf değildir." diye konuştu.

Özdemir, haziranda yurdun kuzey bölgelerinin tamamı, Ege Bölgesi'nin ve İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey kısımlarının yağış aldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"8-15 Haziran döneminde yurdumuzun birçok bölgesi yağış aldı. Yerel olarak yağışlar bazı bölgelerde gün boyu devam ederken, bazı bölgelerde 'kırkikindiler' olarak tabir edilen kısa süreli etkin yağışlara neden oldu. Ayrıca kararsız hava, rüzgar yönünde ani farklılıklar ile rüzgarın yatay ve dikey olarak hızının yüksek olması Ege'nin tamamı, İç Anadolu, Batı Karadeniz'de yerel şiddetli gök gürültülü fırtına, süper hücre içereceğinden hortum, dolu, şimşek, yıldırım aktivitesi ve sel, su baskını riskini de beraberinde getirdi."