İstanbul’da silahlı saldırı! Oto tamircisine kurşun yağdırdılar

İstanbul Kağıthane'de yaşanan olay, Seyrantepe mahallesinde meydana geldi. Geçen aylarda saat 15.00 sularında, iki şahıs plakasız motosikletle Sebahattin T.'nin işyerine doğru yaklaştı. İşyerinin önündeki kamyonetin çıkmasının ardından motosikletli şahıslardan biri tamirhanenin önüne doğru gelerek bilinmeyen bir sebeple tabanca ile arka arkaya ateş etti.