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Konya’dan acı haber geldi! Kazada yaralanan Hacer, 12 gün sonra hastanede öldü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.07.2022
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Konya’dan acı haber geldi! Kazada yaralanan Hacer, 12 gün sonra hastanede öldü

Konya’da 8 Temmuz’da 15 kişinin yaralandığı feci kazadan bir kötü haber daha geldi. Olaydan bir gün sonra 6 yaşındaki küçük çocuk Zare Lena Çetinkaya hayatını kaybetmişti. Yaşanan facianın üzerinden geçen 12 gün sonunda ise 29 yaşındaki Hacer Yılmaz’da bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan kaza, 8 Temmuz'da saat 18.30 sularında Ankara-Konya kara yolu Ak Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi.39 yaşındaki Hilal Deveci yönetimindeki 06 BLN 498 plakalı otomobil ile 40 yaşındaki Recep Atak'ın kullandığı 06 BT 6389 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 2 sürücü ile birlikte toplamda 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 6 yaşındaki Zare Lena Çetinkaya kazadan 1 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Hacer Yılmaz da kazadan 12 gün sonra bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cenazesi, bugün Yeşilyurt Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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