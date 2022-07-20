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Son dakika: Düzce'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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Son dakika: Düzce’de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Son dakika haberi... Düzce'de saat 22.49'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. AFAD'tan yapılan açıklamada, " "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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