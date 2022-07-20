İzmir’de kızının başka bir adamla olduğunu duyan baba pompalı tüfekle evi bastı! Yanlışlıkla torununu vurdu
İzmir Buca’da kızının yabancı bir adamla olduğunu duyduktan sonra pompalı tüfekle kızının evini basan adam evdeki şahsı vurdu. Olay sonucu saçmaların isabet ettiği torun da yaralandı.
Olay, sabah sularında İzmir'in Buca ilçesinde Ufuk Mahallesi 912. Sokak'taki tek katlı müstakil evde yaşandı.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
İddiaya göre kızının evinde yabancı bir erkekle birlikte olduğunu duyan H.K. (51), yanına aldığı pompalı tüfekle eve gitti. Evde tanımadığı ileri sürülen M.K.'yi (40) gören H.K., pompalı tüfekle adama ateş açtı.
TORUNUNU YARALADI
H.K.'nin torunu M.Ç. (12) ve evdeki M.K. pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi H.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın meydana geldiği ev ve çevresinde polis ekipleri incelemelerde bulundu.
Yaralılardan M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
'TORUNUMU GÖRMEDİM'
Gözaltına alınan H.K.'nin olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği, olay esnasında torununun evde olduğunu görmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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