İzmir’de kızının başka bir adamla olduğunu duyan baba pompalı tüfekle evi bastı! Yanlışlıkla torununu vurdu

TORUNUNU YARALADI

H.K.'nin torunu M.Ç. (12) ve evdeki M.K. pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi H.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın meydana geldiği ev ve çevresinde polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Yaralılardan M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.