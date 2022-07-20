İstanbul’da faciadan dönüldü! Otomobil büfeye daldı
YAŞAM DHA
İstanbul’da Bağdat Caddesi'nde içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsü kontrolünden çıkarak büfeye daldı. Kazada otomobilde bulunanlar yara almadan kurtulurken, büfedeki çalışanların da arka tarafta bulunması, olası facianın önüne geçti.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşanan kaza, Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde gece saat 01.00 sularında meydana geldi.
İddiaya göre, 21 yaşındaki B.M.Ü'nün kullandığı 34 BD 6606 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımı aştıktan sonra cadde üzerinde bulunan büfeye çarptı. Kaza sırasında büfede müşterinin olmaması ve çalışanların arka tarafta bulunması, olası bir faciayı önledi. Kazada sürücü ve yanında bulunan kız arkadaşı kazayı yara almadan atlatırken, büfede büyük çapta hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak inceleme yaptı.
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