Diyarbakır’da ciğer ve tatlı patlaması! 80 tonluk satış

BAYRAMDA CİĞER KUYRUĞU

Ciğer ustası Onur Erdin, Diyarbakır'da akla gelen ilk şeyin ciğer olduğunu ifade etti. Diyarbakır insanının tatil için dışarı çıktığını, yurt dışından da insanların Diyarbakır'a tatil için geldiğini belirten Erdin, "Sırf Diyarbakır'ın öz ciğerini tatmaya geldi. Bayramda ciğer için dışarıda kuyruk oluşmuştu. Müşteriler burada saatlerce ciğer yemeyi bekliyordu. Bildiğim kadarıyla bayram 45 tona yakın ciğer tüketimi var" diye konuştu.

İstanbul'dan Diyarbakır'a bayram tatili için gelen müşterilerden İsmail Bayrak ise Bayram için İstanbul'dan Diyarbakır'a geldiğini kaydetti. Bayrak, "Diyarbakır'a gelmişken ciğeri yemeden olmaz dedik. Tadına baktık, tadı çok güzel; ciğeri beğendik. Eşim, çocuğumla beraber geldik. Onlarda yediler. Ciğer denilince Diyarbakır'a gelip tadına bakmak lazım" şeklinde konuştu.