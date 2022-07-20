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Başkan Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümünü kutladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.07.2022
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Başkan Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümünü tebrik etti. Başkan Erdoğan mesajında, "Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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