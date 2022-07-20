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Bursa’da direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü refüje çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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Bursa’da direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü refüje çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı

Bursa'da şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği araç refüje çarptı. Kazanın şiddetiyle araçta olan 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 04.00 sularında merkez Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşti.

REFÜJE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Haydar Atmaca (30) idaresindeki 16 0957 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

ARACA SIKIŞTILAR

Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki 3 kişi sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç sürücüsü Haydar Atmaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti. Otomobilde bulunan Özgür Ayvaz ve Yunus Turgut ise ağır yaralı şekilde Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haydar Atmaca'nın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Otomobil refüje çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı OTOMOBİL REFÜJE ÇARPTI: 1 ÖLÜ 2 AĞIR YARALI

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