Bursa’da direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü refüje çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı
Bursa'da şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği araç refüje çarptı. Kazanın şiddetiyle araçta olan 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 04.00 sularında merkez Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşti.REFÜJE ÇARPTI
Edinilen bilgiye göre, Haydar Atmaca (30) idaresindeki 16 0957 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
ARACA SIKIŞTILAR
Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki 3 kişi sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç sürücüsü Haydar Atmaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti. Otomobilde bulunan Özgür Ayvaz ve Yunus Turgut ise ağır yaralı şekilde Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haydar Atmaca'nın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL öğrenci giriş ekranı: 2022 AÖL 3. dönem sınavı online giriş nasıl yapılır? MEB açık lise 3. dönem sınavları ne zaman?
- İl içi atama sonuçları sorgulama: 2022 MEB öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?
- İller arası yer değiştirme il listesi: 2022 il dışı atama tayin başvuruları ne zaman? MEB başvuru şartları nelerdir?
- Aile Destek Paketi yattı mı? 2022 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet başvuru nasıl yapılır?
- Motorine indirim var mı? 20 Temmuz'da benzin, mazot ve LPG'ye indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel liste...
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FB Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı hangi kanalda?
- Şehmus Ele bulundu mu? Tekirdağ'da kaybolan Şehmus Ele sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA HABERLER
- 20 Temmuz adli tatile dahil mi? 2022 adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?
- Ağustos celbi ne zaman açıklanacak? 2022 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB ASAL duyurdu!
- TCMB faiz kararı son dakika: 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne olur?
- KPSS 2022/1 tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM kamu personeli atama yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?