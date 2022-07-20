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Bursa'da miras kavgası! Satır ve silahla saldırdılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.07.2022
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Bursa’da miras kavgası! Satır ve silahla saldırdılar

Bursa'da akrabalar arasında çıkan miras kavgasında bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı. Vurulan kişinin oğlu satırla yaralanırken gelini ise darp edilerek yaralandı.

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