Bolu’da içme suyu zehirlenmesi! Bakan Fahrettin Koca: 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledildi

"HAYATİ TEHLİKELERİ YOK"

Bolu Valisi Erkan Kılıç, gazetecilere, Yuva köyünde 20 kişinin kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere başvurduğunu söyledi.

Tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Kılıç, "Su kaynaklı veya gıdadan olabilir, araştırma devam ediyor, daha netleşmedi. Ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Depoda klor cihazı da vardı, klorlama da yapılıyordu ama bakıyoruz. Şu an net bir şey yok." diye konuştu.

Hastaneye başvuranların bazılarının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü aktaran Kılıç, "Yoğun bakımda olanlar var ama bir kısmı çıktı, diğerleri de çıkacak gibi. Bir süre gözetimden sonra yoğun bakımdan çıkma durumları oluyor. Şu an hayati tehlikeleri yok." ifadesini kullandı.

Vali Kılıç, hastaneye başvuranların bir kısmının ise il dışına gönderildiğini kaydetti.

Hastanede 12 yaşındaki oğlunun tedavisi devam eden Sezgin Aydoğan, çocuğunun karın ağrısı, ishal ve halsizlik gibi şikayetleri olduğunu anlattı.

Zehirlenmenin nedeni hakkında bilgilerinin olmadığını dile getiren Aydoğan, "Sudan da başka bir şeyden de olabilir. Konunun araştırıldığı söyleniyor." dedi.