Bolu'da içme suyu zehirlenmesi! Bakan Fahrettin Koca: 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'nun Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkinin hastanelere nakledildiğini, 31 kişinin tedavisinin tamamlandığını bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu'nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledilmiştir. 31 kişinin tedavisi tamamlandı. 10'u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
BOLU'DA 20 KİŞİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Bolu'da çocukların da aralarında olduğu 20 kişi, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Yuva köyünde yaşayan 20 kişi, kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Su ya da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların tedavisi devam ediyor.
Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince köydeki su deposundan incelenmek üzere numune alındı.
Ayrıca Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen bir ekibin de köye gelerek inceleme yaptığı öğrenildi.
"HAYATİ TEHLİKELERİ YOK"
Bolu Valisi Erkan Kılıç, gazetecilere, Yuva köyünde 20 kişinin kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere başvurduğunu söyledi.
Tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Kılıç, "Su kaynaklı veya gıdadan olabilir, araştırma devam ediyor, daha netleşmedi. Ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Depoda klor cihazı da vardı, klorlama da yapılıyordu ama bakıyoruz. Şu an net bir şey yok." diye konuştu.
Hastaneye başvuranların bazılarının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü aktaran Kılıç, "Yoğun bakımda olanlar var ama bir kısmı çıktı, diğerleri de çıkacak gibi. Bir süre gözetimden sonra yoğun bakımdan çıkma durumları oluyor. Şu an hayati tehlikeleri yok." ifadesini kullandı.
Vali Kılıç, hastaneye başvuranların bir kısmının ise il dışına gönderildiğini kaydetti.
Hastanede 12 yaşındaki oğlunun tedavisi devam eden Sezgin Aydoğan, çocuğunun karın ağrısı, ishal ve halsizlik gibi şikayetleri olduğunu anlattı.
Zehirlenmenin nedeni hakkında bilgilerinin olmadığını dile getiren Aydoğan, "Sudan da başka bir şeyden de olabilir. Konunun araştırıldığı söyleniyor." dedi.
VALİLİK AÇIKLAMASI
Valilikten yapılan açıklamada, Yuva köyünde zehirlenme şüphesi yaşandığına dair bazı haber siteleri ve basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin bilgilendirme yapılması gereği duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, bazı çocuklar ve yetişkinlerin karın ağrısı, ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına müracaat ettiği aktarıldı.
Valilikçe 16 Temmuz'da konuyla ilgili ivedilikle inceleme başlatıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Zehirlenme şüphesi üzerine vatandaşlarımıza yapılan tetkik ve değerlendirmeler sonucu 8 vatandaşımızın tedavisi ilimizde devam etmekte olup, 12 vatandaşımız tedbir amaçlı çevre illerde bulunan sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir."
Açıklamada, incelemelerin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Gıda Kontrol ve Laboratuvar Müdürlüğü ekiplerince su deposu ve şebeke suyu ile gıdalardan numuneler alındığı, köyde geniş kapsamlı tarama yapıldığı ifade edildi.
Vatandaşların şikayetlerinin su kaynaklı olma ihtimaline karşı suların kaynatılarak kullanılması hususunda sağlık birimlerince uyarılar yapılarak vatandaşların da bilgilendirildiğine değinilen açıklamada, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde inceleme ve araştırmaların devam ettiği kaydedildi.
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