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Silivri'de korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.07.2022
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Silivri’de korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi

Silivri’de gece saatlerinde meydana gelen kazada metrelerce sürüklenen araç içerinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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