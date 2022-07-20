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İzmir’de korku dolu anlar! Başıboş köpek mezuniyet töreninde insanlara saldırdı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.07.2022
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İzmir’de korku dolu anlar! Başıboş köpek mezuniyet töreninde insanlara saldırdı

İzmir’de, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı mezuniyet töreninde başıboş bir köpek, törende bulunan bazı kişilere saldırdı. Korku dolu anlar o sırada cep telefonu kamerasına yansıdı.

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