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Tokat’ta kadın beyaz eşyaları çekçek ile çaldı! O anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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Tokat’ta kadın beyaz eşyaları çekçek ile çaldı! O anlar kamerada

Tokat’ta 2 farklı beyaz eşya teknik servisi dükkanlarının önündeki çamaşır makineleri, iki kadın hırsız tarafından çekçeğe konularak çalındı. O anlar, iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bağkur Evleri'nde ve Yeşilırmak Mahallesi'nde İsmail Adıgüzel ve Onur Yaşın'a ait beyaz eşya teknik servisi dükkanlarının önünden 1 gün arayla hırsızlık olayları meydana geldi.

Sabah iş yerlerini açan Adıgüzel ve Yaşın, dükkanlarının önündeki çamaşır makinelerinin olmadığını gördü. Bu durumun üzerine iki esnaf da güvenlik kameralarını kontrol etti.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, 2 kadının dükkanların önündeki çamaşır makinesi ve beyaz eşya parçalarını çekçek arabalara koyarak götürdükleri görüldü.

"BU KİŞİLER BİRÇOK ESNAFIN VE TAMİRCİNİN KABUSU OLDU"

Dükkan sahiplerinden Onur Yaşın, "Son günlerde kapının önüne ne bıraksak ertesi gün geldiğimizde yok oluyor. Gerek hurdalarımızı gerek müşterilerimizin ürünlerini, yedek parça için lazım olacak ürünleri bıraktığımız zaman alıp gidiyorlar. Diğer meslektaş arkadaşlarımız da bu durumdan mağdur. Malzemelerimiz büyük olduğu için, hepsi dükkanlarımıza sığmıyor. Bazen dükkanlarımızın önüne bırakmak zorunda kalıyoruz. Bu kişiler birçok esnafın ve tamircinin kabusu oldu. Artık kapı önüne bir şey bırakmaktan korkar olduk" dedi.

Kadınların beyaz eşya hırsızlığı kamerada KADINLARIN BEYAZ EŞYA HIRSIZLIĞI KAMERADA

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