Tokat’ta kadın beyaz eşyaları çekçek ile çaldı! O anlar kamerada

"BU KİŞİLER BİRÇOK ESNAFIN VE TAMİRCİNİN KABUSU OLDU"

Dükkan sahiplerinden Onur Yaşın, "Son günlerde kapının önüne ne bıraksak ertesi gün geldiğimizde yok oluyor. Gerek hurdalarımızı gerek müşterilerimizin ürünlerini, yedek parça için lazım olacak ürünleri bıraktığımız zaman alıp gidiyorlar. Diğer meslektaş arkadaşlarımız da bu durumdan mağdur. Malzemelerimiz büyük olduğu için, hepsi dükkanlarımıza sığmıyor. Bazen dükkanlarımızın önüne bırakmak zorunda kalıyoruz. Bu kişiler birçok esnafın ve tamircinin kabusu oldu. Artık kapı önüne bir şey bırakmaktan korkar olduk" dedi.