Bursa’da otomobil metro hattının duvarına çarptı! DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul yaşamını yitirdi

Aksakal mesajında, "Değerli büyüğüm, tepeden tırnağa 'insan', emekçi ve üretici, örnek bir DSP'li, G. Bşk. Yrd. ağabeyimiz Hüseyin Kul'u elim bir trafik kazasında kaybettik. Üzüntümü tarif edecek cümle kuramıyorum. Kederli ailesine ve DSP camiasına sabır, metanet, başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN