Bursa'da otomobil metro hattının duvarına çarptı! DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul yaşamını yitirdi
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa’da hakimiyetindeki aracın metro hattının duvarına çarpması sonucu hayatını kaybetti. 3 çocuk sahibi Hüseyin Kul, metrelerce sürüklenip bariyerlere çarparak duran araçta sıkıştı.
Kaza, saat 02.00 sularında Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda gerçekleşti.
DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul'un kontrolünü kaybettiği 16 HK 834 plakalı aracı, metro hattının duvarına vurdu. 3 çocuk sahibi Hüseyin Kul, metrelerce sürüklenip bariyerlere çarparak duran araçta sıkıştı.
TÜM UĞRAŞLARA RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yaptığı çalışmayla araçtan çıkarılan Kul, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ancak Hüseyin Kul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
DSP GENEL BAŞKANI'NDAN BAŞSAĞLIĞI
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Hüseyin Kul için sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı.
Aksakal mesajında, "Değerli büyüğüm, tepeden tırnağa 'insan', emekçi ve üretici, örnek bir DSP'li, G. Bşk. Yrd. ağabeyimiz Hüseyin Kul'u elim bir trafik kazasında kaybettik. Üzüntümü tarif edecek cümle kuramıyorum. Kederli ailesine ve DSP camiasına sabır, metanet, başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
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