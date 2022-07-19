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Barış Konseri AKM'de! Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi yönetiminde olacak

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Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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Barış Konseri AKM’de! Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi yönetiminde olacak

Filistin Gençlik Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının Barış Konseri, AKM Tiyatro Salonu'nda olacak. 21 Temmuz'daki konser Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cem'i Can Deliorman yönetiminde gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cem'i Can Deliorman yönetiminde, Filistin Gençlik Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının "Barış Konseri" 21 Temmuz akşamı AKM Tiyatro Salonunda izleyici ile buluşacak.

Filistin Gençlik Orkestrası
Cemi'i Can Deliorman Şef

Ferda Yetişer Mezzo Soprano
Süleyman Yardım Ney
Tamer Al-Sahouri Ud
Jalal Albess Bozuk
Rama Badarne Kanun

Program
Yusuf Yalçın
Doğu Rapsodisi

Bishara Khell
Altoların Dansı

Âşık Veysel
Uzun İnce Bir Yoldayım Düzenleyen: Oğuzhan Balcı

Suhail Khoury
Raks Düzenleyen: Bishara Khell

Tamer Al-Sahouri
Hicaz Düzenleyen: Bishara Khell

Kemani Sebuh Efendi
Kürdîli Hicazkâr Longa Düzenleyen Yusuf Yalçın

Antonín Dvořák
9.Senfoni, mi minör, "Yeni Dünya", Op.95
Adagio - Allegro molto
Largo
Scherzo: Molto vivace – Poco sostenuto
Allegro con fuoco

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