Barış Konseri AKM’de! Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi yönetiminde olacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cem'i Can Deliorman yönetiminde, Filistin Gençlik Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının "Barış Konseri" 21 Temmuz akşamı AKM Tiyatro Salonunda izleyici ile buluşacak.

Filistin Gençlik Orkestrası

Cemi'i Can Deliorman Şef



Ferda Yetişer Mezzo Soprano

Süleyman Yardım Ney

Tamer Al-Sahouri Ud

Jalal Albess Bozuk

Rama Badarne Kanun