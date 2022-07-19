Şile’de araba denize uçtu! İş adamı hayatını kaybetti, oğlu sağ kurtuldu
İstanbul Şile'de iş insanı İbrahim Kurşunoğlu ile oğlu Mecit Güçlü Kurşunoğlu'nun içinde olduğu cip, limandan denize düştü. Felçli olduğu öğrenilen iş insanı yaşamını yitirirken, sürücü koltuğundaki oğlu sağ kurtuldu. Görgü tanıkları aracın bir müddet limanda bekledikten sonra hızla denize doğru gittiğini ifade etti. Vitesleri karıştırdığını belirten Mecit Kurşunoğlu ifadesinin akabinde serbest kaldı.
Şile'de pazar akşam sularında 23 yaşındaki Mecit Güçlü Kurşunoğlu, 3 ay önce beynine pıhtı atması sonucu sağ tarafı felçli kalan 50 yaşındaki babası İbrahim Kurşunoğlu ile beraber ciple limana geldi.
Tuzla deri sanayide fabrika sahibi olduğu belirtilen baba Kurşunoğlu ile oğlu önce araçlarının içinde bir müddet oturdu. Ardından araç denize doğru hareket etti.
İŞ İNSANI HAYATINI KAYBETTİ
Denize düşen cipten sürücü Mecit Güçlü Kurşunoğlu, kendi imkânlarıyla çıkarken, baba İbrahim Kurşunoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Dalgıçlar tarafından araçtan çıkartılan İbrahim Kurşunoğlu'nun cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Cip ise sabah saatlerinde vinç yardımıyla denizden çıkartıldı. Sahil güvenlik ekiplerinin cipte inceleme yaptığı belirtildi.
"VİTESİ GERİ YERİNE İLERİ TAKTIM"
Mecit Güçlü Kurşunoğlu poliste verdiği ifadesinde vitesleri karıştırdığını ileri sürdü.
Geri yerine ileri vitese taktığını söyleyen Mecit Güçlü Kurşunoğlu'nun sonrasını hatırlamadığını belirttiği kaydedildi. Kurşunoğlu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
"DENİZİ SEYREDİYORLARDI, ANİDEN, HIZLI BİR ŞEKİLDE DENİZE UÇTU"
Olayı gören Muhammet Alican, "Denizi seyrediyorlardı. Aniden hızlı bir şekilde denize uçtu. İçinde baba oğul vardı. Baba felçliydi. Koşarak gittik, sahil güvenliği çağırdık. Babayı sahil güvenlik çıkardı. Zaten 15 dakikadan fazla denizde kalmıştı. Çocuk kendisi çıktı hemen" dedi.
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