Antalya’da otel lojmanının arkasında yangın çıktı! Alevler hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü
Antalya Manavgat’ta bir otelin personel lojmanı olarak kullandığı binanın arkasındaki alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ile orman ekipleri tarafından söndürülürken, otel lojmanının balkonundaki klima ilee yatak yangından hasar aldı.
Yangın, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Işıklar Mahallesi'ndeki bir otelin personel lojmanı olarak kullandığı iki katlı binanın arkasında kamışlık alanda çıktı.
Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözün müdahalesi sonucunda söndürülürken, olay yerinde tedbir amaçlı olarak 112 Acil Sağlık ekibi ve ambulans bekletildi.
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Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen yangında, otel lojmanının balkonunda bulunan klima ve yatak zarar gördü.
Yangının, lojmanda kalan personel tarafından söndürülmeden atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceği belirtildi.
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