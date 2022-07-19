19 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da otel lojmanının arkasında yangın çıktı! Alevler hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü

Antalya’da otel lojmanının arkasında yangın çıktı! Alevler hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
ABONE OL
Antalya’da otel lojmanının arkasında yangın çıktı! Alevler hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü

Antalya Manavgat’ta bir otelin personel lojmanı olarak kullandığı binanın arkasındaki alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ile orman ekipleri tarafından söndürülürken, otel lojmanının balkonundaki klima ilee yatak yangından hasar aldı.

Yangın, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Işıklar Mahallesi'ndeki bir otelin personel lojmanı olarak kullandığı iki katlı binanın arkasında kamışlık alanda çıktı.

Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözün müdahalesi sonucunda söndürülürken, olay yerinde tedbir amaçlı olarak 112 Acil Sağlık ekibi ve ambulans bekletildi.

SİGARA YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ OLABİLİR

Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen yangında, otel lojmanının balkonunda bulunan klima ve yatak zarar gördü.

Yangının, lojmanda kalan personel tarafından söndürülmeden atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceği belirtildi.

Antalya’da yangın paniği! Kısa sürede söndürüldü ANTALYA'DA YANGIN PANİĞİ! KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA