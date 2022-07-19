19 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şehit Uzman Çavuş Bozkurt'a veda!

Şehit Uzman Çavuş Bozkurt'a veda!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
ABONE OL
Şehit Uzman Çavuş Bozkurt’a veda!

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA